На Закарпатье ликвидировали канал вывоза уклонистов за границу

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

В Закарпатской области полицейские задержали организатора канала незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста. Также задержаны два его помощника, сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

По данным досудебного следствия, фигуранты предоставляли мужчинам призывного возраста поддельные медицинские документы про наличие у них инвалидности и онлайн сопровождали их поездку поездом.

Стоимость "инвалидности" для такого вида трансфера составляла 7000 долларов за одного человека.

Читайте также: Бывший пограничник организовал переправку уклонистов в Молдову

По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье – 9 лет лишения свободы. Всем фигурантам уже сообщили о подозрении в преступлении.

Напомним, ранее в Одесской области задержали 26-летнего мужчину, который переоделся в женскую одежду и пытался незаконно выехать в Молдову.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Задержание подозреваемого / npu.gov.ua

Задержание подозреваемых / npu.gov.ua