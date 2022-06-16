РФ потеряла в Украине уже почти 33 000 солдат – Генштаб ВСУ

Бойцы ВСУ уничтожили 1449 танков и 3545 бронемашин российских оккупантов.

С 24 февраля и по состоянию на утро 16 июня 2022 года российские оккупационные войска потеряли в Украине около 32 950 человек. Такую статистику в Facebook обнародовал Генштаб ВСУ.

Также российские оккупанты уже потеряли 1449 танков, 3545 бронемашин, 729 артиллерийских систем, 233 РСЗО, 213 самолетов, 179 вертолетов, 13 военных кораблей и катеров, а также большое количество другой военной техники. Вчера, 15 июня, самые большие потери в личном составе оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты на Слобожанском направлении провели перегруппировку, чтобы продолжать наступление. На Харьковском направлении они сосредоточились на удержании ранее захваченных рубежей.

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На Славянском направлении враг по-прежнему пытается атаковать и ищет слабые места в обороне ВСУ. Тяжелые бои идут на Бахмутском направлении. Оккупанты продолжают наступать в Северодонецке. Бои в городе продолжаются.

Ранее показали, как бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили два современных российских танка Т-90.

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Иллюстративное изображение / facebook.com/GeneralStaff.ua