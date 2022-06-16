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Увеличилось количество детей, которых убили военные РФ

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
 |  Автор: Виталий Кулак
Увеличилось количество детей, которых убили военные РФ
Иллюстративное фото / EPA / UPG

В Украине увеличилось количество детей, пострадавших от преступных действий российских оккупантов. Так, по состоянию на утро 16 июня оккупанты убили 318 украинских детей, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Кроме того, российские оккупанты ранили 581 украинского ребенка. Количество погибших и раненых детей уточняется.

Больше всего детей от рук российских оккупантов пострадали в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской, Луганской и Херсонской областях. Например, 14 июня в Донецкой области в результате вражеского обстрела Угледара был ранен 2-месячный ребенок.

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Правоохранителям также стало известно, что еще 15 марта в результате авиационного удара оккупантов по Мариуполю погибли пять детей.

Нужно отметить, что в Украине в результате вражеских обстрелов повреждено 2000 образовательных учреждений. Из них 208 - разрушены полностью.

Напомним, ранее во временно оккупированном Мариуполе показали, чем теперь кормят детей в школе.

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