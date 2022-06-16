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Враг нанес удар по инфраструктуре Харькова, в области шесть раненых - ОВА

Российские войска ежедневно обстреливают Харьковскую область
Враг нанес удар по инфраструктуре Харькова, в области шесть раненых - ОВА
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото / EPA / UPG

За прошедшие сутки оккупанты вновь обстреливали Харьков и населенные пункты Харьковской области. Об этом сегодня сообщил глава ОВА Олег Синегубов.  

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Как сообщил глава администрации, ночью войска РФ нанесли удар с РСЗО по инфраструктуре Индустриального района Харькова. К счастью, обошлось без пострадавших. 

“В области оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Изюмского и Лозовского районов. В с. Лебяже, Чугуевского района, из-за обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. От попадания российских боеприпасов произошло возгорание в Золочеве, также повреждены хозяйственные постройки, автомобили”, - поделился деталями Синегубов.  

Из-за российских обстрелов ранения получили пять мирных жителей в Изюмском районе и один человек - в Лозовском.  

Также глава ОВА отметил, что в Харьковском направлении армия РФ сосредоточена на обороне рубежей. Возле Изюма захватчики продолжают попытки наступления в сторону г. Славянск. ВСУ держат позиции и наносят врагу ощутимые потери в живой силе и технике. 

Напомним, что по сведениям МО Британии, военные РФ впервые за несколько недель добились небольших успехов возле Харькова. 

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