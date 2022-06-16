"Новости действительно хорошие", – Зеленский о "Рамштайне-3"

Глава государства указал на сигналы, что поддержка Украины будет постоянной.

Президент Владимир Зеленский, говоря о встрече министров обороны в формате "Рамштайн", которая состоялась вчера, 15 июня, заявил о наличии "действительно хороших новостей". Его слова прозвучали в традиционном видеообращении.

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Так, украинский лидер объяснил, что министры обороны дали Киеву чуткий сигнал о том, что оборонная поддержка будет постоянной.

"Сегодня много новостей о третьей встрече в формате "Рамштайна". Новости действительно хорошие. Ожидаем увеличения поддержки. Есть четкий сигнал, что оборонная поддержка Украины будет постоянной", – сказал президент.

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Стоит отметить, что вчера Зеленскому позвонил президент США Джо Байден. Он объявил новый пакет помощи на $1 млрд. Он будет включать в себя, в том числе, вооружение, боеприпасы и ракеты.

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