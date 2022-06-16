Войска РФ обстреляли города Донбасса крылатыми ракетами

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Российские оккупанты вчера, 15 июня, обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области, разрушив 56 гражданских объектов. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Враг обстрелял Авдеевку, Покровск, Железное, Константиновку, Нью-Йорк, Водяное и другие населенные пункты Донбасса. Российские оккупанты били по мирным населенным пунктам ракетами Х-22, реактивными системами залпового огня, артиллерией и танками.

В результате вражеских обстрелов повреждены или полностью разрушены 56 гражданских объектов. Среди них – жилые дома, электроподстанция, метеорологическая станция, хозяйственные постройки. По всем фактам вражеских обстрелов следователи полиции и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

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Напомним, ранее показали, как бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили два современных российских танка Т-90.

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Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua

Последствия вражеского обстрела / npu.gov.ua