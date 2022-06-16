Войска РФ обстреляли города Донбасса крылатыми ракетами
Российские оккупанты вчера, 15 июня, обстреляли 16 населенных пунктов Донецкой области, разрушив 56 гражданских объектов. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
Враг обстрелял Авдеевку, Покровск, Железное, Константиновку, Нью-Йорк, Водяное и другие населенные пункты Донбасса. Российские оккупанты били по мирным населенным пунктам ракетами Х-22, реактивными системами залпового огня, артиллерией и танками.
В результате вражеских обстрелов повреждены или полностью разрушены 56 гражданских объектов. Среди них – жилые дома, электроподстанция, метеорологическая станция, хозяйственные постройки. По всем фактам вражеских обстрелов следователи полиции и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).
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Напомним, ранее показали, как бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили два современных российских танка Т-90.
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