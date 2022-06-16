Оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов Николаевской области
Российские оккупанты вчера, 15 июня, обстреляли 7 населенных пунктов Николаевской области, разрушив гражданские объекты. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В частности, под прицел врага вчера попали Николаев, а также села Первомайское, Котлярево, Мартиновское, Шевченково, Лиманы и Лепетиха. В результате вражеских обстрелов, к счастью, никто не погиб, но были раненые мирные жители.
По предварительной информации, в результате вражеских обстрелов поврежден один многоэтажный жилой дом и один частный жилой дом. Информация уточняется.
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По каждому факту вражеских обстрелов населенных пунктов открыто уголовное производство по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, ранее показали, как бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили два современных российских танка Т-90.
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