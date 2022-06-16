Статус кандидата на членство в ЕС для Украины может разозлить Путина - СМИ
По мнению журналиста, в России Евросоюз равноценно Западу, который они "не любят".
Предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе может разозлить российского президента Владимира Путина. Об этом высказались журналисты CNN.
Читайте также: В Евросоюзе три страны против предоставления Украине статуса кандидата на членствоАвтор публикации отметил, что Украину принимают в альянс, который в России ассоциируется с Западом, отчего "будет расценен Путиным как акт агрессии".
"Ранее Москва заявляла, что вступление Украины в ЕС будет равнозначно вступлению в НАТО, и против этого утверждения труднее возразить сейчас, когда ЕС становится столь откровенно геополитическим," - пишет журналист Люк МакГи.
Ранее мы писали, что президент Румынии приехал вслед за лидерами Франции, Германии и Италии в Украину. Известно, что в поезде не хватило места, отчего Клаус Йоханнис добирался сам.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: