Статус кандидата на членство в ЕС для Украины может разозлить Путина - СМИ

По мнению журналиста, в России Евросоюз равноценно Западу, который они "не любят".

Предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском союзе может разозлить российского президента Владимира Путина. Об этом высказались журналисты CNN.

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Автор публикации отметил, что Украину принимают в альянс, который в России ассоциируется с Западом, отчего "будет расценен Путиным как акт агрессии".

"Ранее Москва заявляла, что вступление Украины в ЕС будет равнозначно вступлению в НАТО, и против этого утверждения труднее возразить сейчас, когда ЕС становится столь откровенно геополитическим," - пишет журналист Люк МакГи.

Ранее мы писали, что президент Румынии приехал вслед за лидерами Франции, Германии и Италии в Украину. Известно, что в поезде не хватило места, отчего Клаус Йоханнис добирался сам.