Президент Румынии приехал в Украину

В Украину также прибыли президенты Франции, Италии и канцлер Германии.

В Украину прибыл еще один европейский лидер вслед за Олафом Шольцем, Эммануэлем Макроном и Марио Драги. В Киев приехал президент Румынии Клаус Йоханнис. Об этом пишет Bild и сам лидер в Твиттере.

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В сообщении указано, что с лидерами Германии, Франции и Италии не было места для лидера Румынии. Присоединиться к трио предложил Макрон.

"В какой-то момент в течение недель подготовки к поездке трио стало ясно, что взять с собой восточного европейца как символ европейского единства может быть хорошей идеей," - говорится в материале.

Известно, что Йоханнис прибыл из Бухареста в Киев сам. Президенты Франции и Италии, а также канцлер Германии прибыли в столицу Украины на поезде.

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