В Лисичанске сотни людей прячутся в подвалах – спасатели

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

В Лисичанске (Луганская область), который постоянно обстреливают российские оккупанты, сотни мирных жителей находятся сейчас в подвалах. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

В сообщении говорится, что у многих людей, которые спрятались в подвалах, нет еды и воды. В подвалах находятся маленькие дети, женщины и пожилые люди. Спасатели продолжают им помогать водой и продуктами. Так, например, 15 июня в Лисичанск привезли 30 тонн воды.

Российские оккупанты обстреливают всю Луганскую область, чтобы потом ее полностью захватить. Вчера, 15 июня, они обстреляли Лисичанск, Северодонецк, Новоивановку, Горское и другие населенные пункты.

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Напомним, ранее показали, как бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили два современных российских танка Т-90.

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Последствия вражеского обстрела / facebook.com/lugdsns

Последствия вражеского обстрела / facebook.com/lugdsns