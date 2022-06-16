На блокпосту на Херсонщине оккупанты выкрали фермера

Россияне, услышав на посту деятельность украинца, решили задержать его на блокпосту и полностью осмотреть машину, телефоны, личные вещи.

14 июня в оккупированном Херсоне на блокпосту возле кафе российские боевики выкрали местного фермера Виктора Гордейчука. Об этом сообщила его супруга в Фейсбуке.

Читайте также: Оккупанты заявили об открытии порта в Херсоне

Женщина рассказала, что вместе с супругом они возвращались домой из Херсона, прошли проверку документов на блокпосту, а в багажнике везли химикаты для обработки земли. Военнослужащие РФ поинтересовались, чем занимается Гордейчук. Когда услышали, что фермерским хозяйством, то забрали документы и держали на посту около 2 часов. За это время полностью перерыли машину мужчины, их телефоны с женой и женскую сумку. Через 20 минут - на повтор.

"Потом со стороны Херсона приехала машина с людьми в масках, посадили моего мужа и увезли в город. Я обратилась в военную комендатуру, написала заявления, но кроме "ожидайте" ничего не получила," - сообщила супруга пленного.

Женщина подчеркнула, что Виктор Гордейчук не занимался незаконной деятельностью. С 2016 по 20221 год был сельским головой Збурьевки Голопристанского района. С 2021 года - депутат Бехтерской территориальной громады. Жена фермера просит вмешаться в ситуации Международный красный крест.

Ранее мы писали, что мелитопольцы покормили оккупантов отравленной черешней. В оккупированном городе активно идет сопротивление жителей против российских захватчиков.