Жители Мелитополя накормили оккупантов отравленной черешней, – мэр

Украинцы продолжают сопротивляться временной оккупации, говорит он.

Во временно оккупированном Мелитополе фермеры накормили российских военных отравленной черешней. Об этом заявил мэр города Иван Федоров в рамках телемарафона.

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"Очередной подарок наши фермеры приготовили рашистам – это недавно обработанная черешня, которая вызвала массовое заболевание у тех, кто воровал ее у фермеров", – говорит политик.

Он объясняет, что произошедшее – это очередной вид партизанского сопротивления, которое действует на территории Мелитопольского района.

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"Не дано ничего у нас воровать! Это все выращивалось упорным трудом наших фермеров", – подчеркнул Федоров.

По словам мэра, российским оккупационным "властям" сопротивляются 99% граждан.

Напомним, ранее американские аналитик объяснили, как украинские партизаны срывают планы РФ.

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