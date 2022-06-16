ВСУ взорвали вражеский понтонный мост на Луганщине

Враг прокладывал мост в том месте, где более чем достаточно "нехороших знаков в виде сожженной российской техники".

В Луганской области уничтожен очередной понтонный мост российских захватчиков. Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ в четверг, 16 июня.

Отмечается, что враг прокладывал мост в том месте, где "более чем достаточно нехороших знаков в виде сожженной российской техники".

"Мы не знаем, на что надеялся противник в тот момент, когда под его носом ночью воины ССО Украины минировали понтон. Но мы точно знаем, какие эмоции были у наших воинов, когда они подорвали очередную вражескую переправу", – говорится в сообщении.

Военные не раскрыли место и время событий, но известно, что украинские артиллеристы и авиация неоднократно уничтожали понтонные переправы оккупантов через реку Северский Донец.

Напомним, в мае оккупанты потеряли минимум 70 единиц военной техники в районе Белогоровки на Луганщине в результате неудачной переправы через Северский Донец. Тогда их потери составили сотни убитыми.