Суд арестовал активы белоруской компании на 4 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

В Киеве в рамках расследования уголовного производства суд арестовал активы белорусского предприятия на общую сумму 4 млрд гривен. Их передали под управление АРМА, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, в Украине работает белорусское предприятие, которое предоставляет услуги в сфере добычи нефти и газа. В своей деятельности оно использует белорусское оборудование. В рамках следствия правоохранители расследуют деятельность этого предприятия в части возможного содействия РФ во время подготовки и ведения войны против Украины.

Следователи полиции по данным фактам открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364-1 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее следственный судья в рамках уголовного производства наложил арест на имущество, счета и корпоративные права группы компаний российской "Татнефти".

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Фото с места обыска / gp.gov.ua

Фото с места обыска / gp.gov.ua

Фото с места обыска / gp.gov.ua