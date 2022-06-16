Новый фейк: Тероборона просит оставлять квартиры открытыми
В Харькове неизвестные лица начали расклеивать на дверях подъездов объявления от имени коммунального предприятия "Жилкомсервис"с требованием к жильцам оставлять открытыми свои квартиры. Пресс-служба Харьковского городского совета предупредила, что коммунальные службы не имеют отношения к этим объявлениям.
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"В объявлениях, которые мошенники расклеивают у подъездов жилых домов, такая просьба объясняется необходимостью расположения там огневых позиций бойцов территориальной обороны", – отметили в мэрии.
Городские власти подчеркивают, что подобные требования являются мошенничеством. Горожан просят сохранять бдительность и надежно запирать двери и окна, выходя из дома.
Напомним, в РФ придумали новый нелепый фейк о ВСУ и западном оружии. Россияне пытаются дискредитировать поставки западного оружия в Украину.
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