Новый фейк: Тероборона просит оставлять квартиры открытыми

Мошенники решили облегчить себе жизнь в Харькове и придумали новый фейк

В Харькове неизвестные лица начали расклеивать на дверях подъездов объявления от имени коммунального предприятия "Жилкомсервис"с требованием к жильцам оставлять открытыми свои квартиры. Пресс-служба Харьковского городского совета предупредила, что коммунальные службы не имеют отношения к этим объявлениям.

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"В объявлениях, которые мошенники расклеивают у подъездов жилых домов, такая просьба объясняется необходимостью расположения там огневых позиций бойцов территориальной обороны", – отметили в мэрии.

Городские власти подчеркивают, что подобные требования являются мошенничеством. Горожан просят сохранять бдительность и надежно запирать двери и окна, выходя из дома.

city.kharkov.ua

Напомним, в РФ придумали новый нелепый фейк о ВСУ и западном оружии. Россияне пытаются дискредитировать поставки западного оружия в Украину.

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