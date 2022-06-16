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Взрыв в Чернобаевке: прокуратура сообщила о гибели двух человек

В результате взрыва еще пять человек получили ранения
Взрыв в Чернобаевке: прокуратура сообщила о гибели двух человек
Последствия взрыва / Суспільне

15 июня в селе Чернобаевка Херсонской области на рынке произошел взрыв. Это стало причиной гибели двух человек, еще пять получили ранения. Об этом сегодня сообщили в областной прокуратуре.  

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“По данным следствия, 15 июня 2022 года в селе Чернобаевка Херсонской области произошел взрыв в районе рынка, расположенного в центре населенного пункта. В результате погибли двое местных людей, и еще пятеро получили телесные повреждения разной степени тяжести”, - поделились в прокуратуре.  

В ведомстве добавили, что сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. Причины и характер взрыва в прокуратуре не объяснили.  

Напомним, что вчера во временно оккупированной Чернобаевке Херсонской области российские оккупанты нанесли ракетный удар. В результате обстрела разрушен рынок.  

При этом российская пропаганда использовала данный террористический акт в своих целях.

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