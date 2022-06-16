В Херсоне всех новорожденных принудительно запишут в россиян
В Херсоне российские оккупанты решили зачислять в гражданство РФ всех детей, родившихся в городе после 24 февраля. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление главы оккупационной администрации региона Кирилла Стремоусова.
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"Дети, рожденные после 24 февраля на территории Херсонской области, будут автоматически получать гражданство Российской Федерации”, – заявил он.
Также Стремоусов уточнил, что российское гражданство выдадут всем детям сиротам на захваченной территории.
Напомним, аналитики из США объяснили, как украинские партизаны срывают планы РФ. В это же время украинские войска имеют возможность блокировать российские корабли.
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