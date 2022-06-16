За убийства активистов Евромайдана будут судить "титушек"
Следователи ГБР передали в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 8 так называемых "титушек", которых обвиняют в похищениях, пытках и убийствах активистов Евромайдана. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
По данным следствия, обвиняемые в ночь с 20 на 21 января 2014 года в составе преступной организации похитили участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. В дальнейшем фигуранты пытали активистов Евромайдана, а Вербицкого потом убили.
Также следствие установило, что обвиняемые 21 января 2014 года похитили и пытали Владислава Иваненко.
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Досудебное расследование этого уголовного производство следователи ГБР проводили по специальному судебному разрешению при отсутствии подозреваемых, так как они скрываются от украинского правосудия.
Ранее ГБР сообщило о подозрении в преступлении правоохранителю в Донецкой области, который добровольно присоединился к террористической организации "ДНР".
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