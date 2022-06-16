На Херсонщине россияне видят в каждой бабушке корректировщика - СБУ

Оккупанты чувствуют страх из-за успехов ВСУ, отчего не вылазят из окопов.

Российские захватчики в Херсонской области не вылазят из окопов, седеют из-за страха и видят в каждой бабушке корректировщика огня ВСУ. Об этом стало известно из перехваченного СБУ разговора российского боевика другому.

Оккупант сообщил, что у них сложилась безвыходная ситуация на юге Украины: "У них там такие позиции… Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать!". В разговоре жалуется, что украинская армия круглосуточно их бомбит.

"Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может, они ночью е*ашатся с нами, а днем ​​они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии," - жалуется российский оккупант.

На что собеседник начинает говорить другу-боевику пропагандистские клише и советы, чтобы "ВСУ остались там под землей". На что оккупант иронично советует "позвонить Володьке" Путину.

Ранее мы писали, что в Кремле отреагировали на визит президентов Франции, Румынии, канцлера Германии и премьер-министра Италии в Украину. По словам бывшего российского президента, данная поездка "не приближает Украину к миру".