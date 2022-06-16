В России отреагировали на приезд Макрона, Шольца и Драги в Украину

По словам экс-президента РФ, визит "не приближает Украину к миру".

Заместитель председателя Совета безопасности России, экс-президент РФ Дмитрий Медведев отреагировал на приезд в Украину президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги. Причем, свою "реакцию" подданный Путина оставил в запрещенной в России соцсети - Твиттере.

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Медведев перешел на личности в своем обращении, не называя имен лидеров европейских стран. А также заявил, что к миру "никак не приближает" данный визит.

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, – домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают…," - написал зампредседателя Совбеза РФ.

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