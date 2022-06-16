Подоляк рассказал, что нужно ВСУ для освобождения юга
Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы освободить временно оккупированные территории на юге страны от российских оккупантов. Об этом в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Он рассказал, что у бойцов ВСУ хороший боевой настрой. Они даже с ограниченными ресурсами выбивают оккупантов.
"Не хватает одного - дальнобойного оружия. В любом случае мы выкинем Россию с юга Украины", - подчеркнул Подоляк.
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Напомним, ранее Украина заявила, что для того, чтобы изгнать полностью российских оккупантов с украинской земли, ей нужно получить от международных партнеров определенное количество военной техники и оружия. В частности, ВСУ нужны 500 танков, 2000 бронемашин, 1000 гаубиц калибра 155 мм, а также 1000 БПЛА.
Ранее министр обороны Алексей Резников сказал, что поставки западного оружия позволят Украине вернуть Крым, что является для нашей страны стратегической целью.
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