Подоляк рассказал, что нужно ВСУ для освобождения юга

Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы освободить временно оккупированные территории на юге страны от российских оккупантов.

Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы освободить временно оккупированные территории на юге страны от российских оккупантов. Об этом в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он рассказал, что у бойцов ВСУ хороший боевой настрой. Они даже с ограниченными ресурсами выбивают оккупантов.

"Не хватает одного - дальнобойного оружия. В любом случае мы выкинем Россию с юга Украины", - подчеркнул Подоляк.

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Напомним, ранее Украина заявила, что для того, чтобы изгнать полностью российских оккупантов с украинской земли, ей нужно получить от международных партнеров определенное количество военной техники и оружия. В частности, ВСУ нужны 500 танков, 2000 бронемашин, 1000 гаубиц калибра 155 мм, а также 1000 БПЛА.

Ранее министр обороны Алексей Резников сказал, что поставки западного оружия позволят Украине вернуть Крым, что является для нашей страны стратегической целью.

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