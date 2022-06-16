Новое оружие позволит Украине вернуть Крым - Минобороны

Резников подчеркнул, что Украина собирается вернуть все территории - в том числе и Крым.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что поставка западного оружия позволит Украине вернуть Крым. Об этом пишет CNN.

"Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым. Крым – стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория, но мы будем двигаться шаг за шагом," - подчеркнул глава Минобороны.

Чиновник также выделяет 3 этапа стабилизации ситуации в стране:

Предотвращение дальнейших потерь украинской армии.

Отбросить ВС РФ на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Обсуждение с партнерами Украины, как освобождать все территории, включая Крым.

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