Россияне ударили по Сумской области из реактивной артиллерии

Точная информация о возможных жертвах и разрушениях выясняется

Сегодня, 16 июня, около 13:00 со стороны села Городище Курской области РФ российские войска открыли огонь из РСЗО по территории Сумской области. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Обстрелами поврежден сельскохозяйственный объект. Более подробная информация о возможных жертвах и разрушениях на данный момент выясняется.

Отметим, что сегодня председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что ночью, по территории Садовской общины Сумского района оккупанты нанесли ракетный авиаудар. Погибло четыре человека, по меньшей мере шестеро раненых. Всего было зафиксировано 26 вражеских "прилетов".

Напомним, что 13 июня российские захватчики также обстреляли территорию Сумской области из минометов и гранатометов. В результате погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения.

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