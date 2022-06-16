Беларусь активно использует системы радиоэлектронной борьбы на границе с Украиной

При этом оперативная ситуация на границе без изменений.

На приграничных с Украиной территориях Беларусь активно использует средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил директор департамента охраны государственной границы Леонид Баран на брифинге в "Медиацентре Украина".

Несмотря на это пограничники не фиксируют никаких изменений в оперативной ситуаций на границе с Беларусью.

"Пограничные подразделения РБ продолжают в штатном режиме нести службу на границе с Украиной. Ориентировочно, это около 7 батальонов. Также привлечены подразделения внутренних войск. В приграничных районах Беларуси активно проводятся мероприятия инженерного обустройства, фиксируется мощное использование мощное использование средств радиоэлектронной борьбы," - сообщил Баран.

Также силовик отметил, что нет существенных изменений на Молдавском направлении в сегменте Приднестровья.

Ранее мы писали, что Анна Маляр назвала самое опасное оружие врага. В Минобороны подчеркивают, что Россия может ими наносить удары на всю протяженность Украины.