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Беларусь активно использует системы радиоэлектронной борьбы на границе с Украиной

При этом оперативная ситуация на границе без изменений.
Беларусь активно использует системы радиоэлектронной борьбы на границе с Украиной
Директор департамента охраны государственной границы Леонид Баран / МВД

На приграничных с Украиной территориях Беларусь активно использует средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил директор департамента охраны государственной границы Леонид Баран на брифинге в "Медиацентре Украина".

Несмотря на это пограничники не фиксируют никаких изменений в оперативной ситуаций на границе с Беларусью.

"Пограничные подразделения РБ продолжают в штатном режиме нести службу на границе с Украиной. Ориентировочно, это около 7 батальонов. Также привлечены подразделения внутренних войск. В приграничных районах Беларуси активно проводятся мероприятия инженерного обустройства, фиксируется мощное использование мощное использование средств радиоэлектронной борьбы," - сообщил Баран. 

Также силовик отметил, что нет существенных изменений на Молдавском направлении в сегменте Приднестровья. 

Ранее мы писали, что Анна Маляр назвала самое опасное оружие врага. В Минобороны подчеркивают, что Россия может ими наносить удары на всю протяженность Украины.

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