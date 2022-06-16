В Минобороны назвали самое опасное оружие РФ

Главная угроза сегодня – это российские ракеты

Россия по-прежнему обладает значительными запасами мощного оружия, которое представляет угрозу для Украины, в том числе для самых удаленных от РФ регионов. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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"По данным разведки, наибольшую угрозу представляет "Искандер", крылатые ракеты Х-101, Х-555, крылатые ракеты морского базирования комплекса "Калибр", которые могут наносить удары на всю глубину территории Украины", – заявила Маляр.

Для справки. “Искандер” – оперативно-тактический ракетный комплекс наземного базирования, предназначенный для поражения наземных целей на большом расстоянии – до 500 км.

Х-101 и Х-555 – крылатые ракеты воздушного базирования (запускаются с бомбардировщика), предназначенные для поражения наземных целей. Дальность стрельбы до 5,5 и до 2,5 тысяч км соответственно.

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“Калибр” – крылатые ракеты морского базирования (запуск с кораблей). Дальность стрельбы до 300 км.

Напомним, Подоляк рассказал, что нужно ВСУ для освобождения юга. Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы освободить временно оккупированные территории на юге страны от российских оккупантов.

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