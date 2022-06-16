На Киевщине нашли тело еще одного убитого оккупантами гражданского

У жертвы были связаны руки и на теле есть следы от пыток

В Киевской области рядом с селом Березовка Бучанского района в лесу найдено еще одно тело убитого оккупантами мирного жителя. Об этом сегодня сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

“Связали руки и замучили. На позициях россиян обнаружили еще одно тело убитого захватчиками мирного жителя”, - написал Небытов и добавил фото и видео с места события.

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность погибшего мужчины. Обнародованы приметы убитого: рост мужчины около 180 см, одетый в темные джинсы, кроссовки "Sayota" 43 размера и кофту темного цвета. Из особых примет – татуировка в виде орла на груди. Полиция призывает граждан, имеющих информацию о данном лице обратиться на линию "102".

Недавно, 13 июня, в Киевской области рядом с селом Мироцкое, Бучанского района также нашли массовое захоронение гражданских. В захоронении обнаружены тела семи мирных жителей. Их пытали, а затем убили выстрелами в голову.

Отметим, на Киевщине продолжают находить взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами. Так, в селе Сеньковка Бориспольского района Киевской области нашли авиабомбу и артиллерийский снаряд.

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