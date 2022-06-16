ГБР за госизмену задержало бывшего правоохранителя из Харькова

Он добровольно сотрудничал с российскими оккупантами, агитировал граждан вступать оккупационную полицию.

В Харьковской области ГБР за государственную измену задержало бывшего правоохранителя из Харькова. Он добровольно сотрудничал с российскими оккупантами, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным досудебного следствия, фигурант в марте 2022 года начал добровольно сотрудничать с российскими оккупантами. Во временно оккупированном поселке Шевченково Купянского района он агитировал граждан вступать в так называемую местную оккупационную полицию. Кроме того, он помогал военнослужащим РФ ремонтировать военную технику.

В дальнейшем фигурант вернулся на подконтрольную Украине территорию и скрывался в селах Харьковской области. В одном из сел его и задержали.

По данным фактам следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная во время военного положения). Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Харькове задержали полицейского, который передавал секретную информацию сотруднику ФСБ РФ.

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Подозреваемый в преступлении / khar.gp.gov.ua

Подозреваемый в преступлении / dbr.gov.ua