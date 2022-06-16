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Два авиаудара по Лисичанску: Есть разрушения и погибшие - фото

Одна из бомб попала в здание, где прятались люди.
Два авиаудара по Лисичанску: Есть разрушения и погибшие - фото
Результат авиаудара по Лисичанску 16 июня. / t.me/luhanskaVTSA

Российские захватчики нанесли днем 16 июня два авиационных удара по Лисичанску. Найдены четыре погибших, однако поиск пострадавших продолжается. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. 

Бомба боевиков попала в здание, где мирные жители прятались от "русского мира". Спасатели во время разбора завалов вытянули четыре погибших украинца. 

Также российская армия обстреляла профилакторий, полностью его разрушив. Под завалами здания могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работает личный состав пожарно-спасательного подразделения ГСЧС Луганской области.

Разрушения в Лисичанске, 16 июня. / t.me/luhanskaVTSA
Разрушения в Лисичанске, 16 июня. / t.me/luhanskaVTSA

Разрушения в Лисичанске, 16 июня. / t.me/luhanskaVTSA
Разрушения в Лисичанске, 16 июня. / t.me/luhanskaVTSA

Разрушения в Лисичанске, 16 июня. / t.me/luhanskaVTSA
Разрушения в Лисичанске, 16 июня. / t.me/luhanskaVTSA

Разрушения в Лисичанске, 16 июня. / t.me/luhanskaVTSA
Разрушения в Лисичанске, 16 июня. / t.me/luhanskaVTSA

Гайдай показал видео с последствиями авиаудара по Лисичанску.

Ранее мы писали, что в Бериславском и Каховском районах российские боевики провели минирование территорий. В этим оккупированных районах Херсонщины идут плотные бои. 

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