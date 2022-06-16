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В двух районах Херсонщины оккупанты заминировали инфраструктуру и берега рек

В Херсоне сообщается о минировании берегов Молодежного пляжа.
В двух районах Херсонщины оккупанты заминировали инфраструктуру и берега рек
Пляж Молодежный в Херсоне. / favoritekherson.co

В Бериславском и Каховском районах Херсонской области идут плотные бои. В связи с чем российские оккупанты провели минирование территорий. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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В ОК отмечают, что из-за постоянных обстрелов ВС РФ в населенных пунктах упомянутых районах есть разрушенные дома, погибшие и раненые среди мирных жителей.

"Российские оккупанты заминировали инфраструктуру, берега рек, продолжают мародерствовать и похищать местных жителей," - сообщают в командовании.

Помимо минирования в Бериславском и Каховском районах, есть информации о минировании берегов Молодежного пляжа в Херсоне. 

Украинские подразделения прицельно попали по российским боевикам, уничтожено единицы бронированной и автомобильной техники, а также состав боеприпасов.

Ранее мы писали, что в Литве признали депортацией принудительный вывоз украинцев на территорию РФ. Страна призывает и другие державы также признать подобную резолюцию.

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