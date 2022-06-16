Генштаб сообщил о ближайших планах РФ по Северодонецку

В Генштабе ВСУ полагают, что российские войска будут пытаться вытеснить подразделения Вооруженных сил из Северодонецка на правый берег Северского Донца.

В Генштабе ВСУ полагают, что российские войска будут пытаться вытеснить подразделения Вооруженных сил из Северодонецка на правый берег Северского Донца. Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил во время брифинга.

"В течение ближайшего времени противник будет пытаться продолжать штурмовые действия с задачей взятия под полный контроль города Северодонецк с целью вытеснения наших подразделений на правый берег реки Северский Донец", - сказал он.

По словам Громова, российские противник будет наносить артудары по территории города и применять реактивные системы залпового огня в тыловой зоне.

"В то же время не исключено, что противник будет пытаться преодолеть оборону наших войск в Метелкино и Сиротино с целью закрепиться по левому берегу реки", - добавил Громов.

Громов также отметил, что для недопущения таких действий захватчиков подразделения украинских защитников сведены в единую тактическую группу, сформированы дополнительные общевойсковые мобильные резервы и артиллеристский резерв, налажено бесперебойное снабжение боеприпасов.

"Да, в настоящее время противником уничтожено четыре моста через Северский Донец, но нами проведены соответствующие мероприятия и определены основной и несколько запасных вариантов для обеспечения снабжения к защитникам Северодонецка", - отметил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что Северодонецк - это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области.

Как сообщалось ранее, в Луганской области сохраняется сложная ситуация. Украинские военные сдерживают натиск врага сразу с трех направлений - защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться к Лисичанску.