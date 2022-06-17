В Одессе зафиксирован тяжелый случай ботулизма

Причиной ботулизма чаще становятся домашние консервы из мяса, рыбы, реже - овощей, вяленые или копченые продукты в случае не соблюдения соответствующих требований при заготовке.

В Одесской области в городе Южный в тяжелом состоянии был госпитализирован 37-лений мужчина, заболевший ботулизмом. Об этом в четверг, 16 июня, сообщили в государственном учреждении Одесский областной центр контролера и профилактики болезней Минздрава Украины.

Пациент 1985 года рождения рассказал, что 9 июня употреблял тушеную домашнюю заготовку из мяса уток. Состояние мужчины ухудшилось 13 июня. У него появились боли в животе, слабость, сухость во рту, раздвоение в глазах, мутное зрение и птоз.

Пострадавшего на скорой госпитализировали в реанимацию Одесской инфекционной больницы, где медики поставили ему диагноз: ботулизм.

В больнице мужчине ввели противоботулиническую сыворотку. Сейчас он продолжает лечение.

Медики отметили, что в 2021 году в Одесской области зарегистрировали четыре случая заболевания ботулизмом, один из них был летальным.

Ботулизм - инфекционное заболевание, возникающее в результате отравления токсинами ботулобактерий. Болезнь сопровождается тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы.

Причиной ботулизма чаще становятся домашние консервы из мяса, рыбы, реже - овощей, вяленые или копченые продукты в случае не соблюдения соответствующих требований при заготовке, переработке или хранении продукта. Также причиной заболевания может быть потребление вяленой или копченой рыбы и копченых изделий из мяса (колбасы, ветчины и т.п.).

Ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу: микроорганизм, вызывающий болезнь, не портит продукты. Потенциально опасны все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно или недостаточно термически обработаны, транспортировались или хранились ненадлежащим образом. Даже консервы, в которых все в порядке со сроком годности, видом и вкусом, могут быть заражены.

Симптомы ботулизма могут проявится как через 2 часа после употребления зараженных продуктов, так и значительно позже - даже через 4 суток. Эти симптомы включают:

тошноту, рвоту и другие признаки поражения пищеварительной системы;

нарушение зрения;

сильную сухость во рту;

слабость и повышенную утомляемость;

головокружение.

Медики призывают жителей области не употреблять в пищу подозрительную консервацию, а при первых признаках недомогания - немедленно обращаться к врачу.