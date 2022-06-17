В Харькове ракетным обстрелом оккупанты разрушили мясокомбинат

В полиции показали последствия ракетного обстрела Индустриального района Харькова

В ночь на 16 июня враг нанес ракетный удар по Индустриальному району Харькова. Удар пришелся по территории местного мясокомбината. Об этом сообщил Сергей Болвинов, начальник Следственного управления ГУ НП в Харьковской области.

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“Никаких военных там не было. Разрушения подверглись цеху обвалки, подстанция и территория мойки. Пострадали автомобили, прицеп рефрежиратора, специальная техника и оборудование комбината”, - поделился Болвинов.

Он добавил, что в результате обстрела никто не пострадал. По предварительным данным удар нанесен Авиаракетой X-59. Полицейский подчеркнул, что это событие является очередным случаем уничтожения армией РФ гражданских объектов критической инфраструктуры.

Последствия обстрелов / https://www.facebook.com/profile.php?id=100002276907245

Последствия обстрелов / https://www.facebook.com/profile.php?id=100002276907245

Отметим, как вчера сообщил глава областной администрации Олег Синегубов, ночью войска РФ нанесли удар с РСЗО по инфраструктуре Индустриального района Харькова. Из-за российских обстрелов в области ранения получили пять мирных жителей в Изюмском районе и один человек - в Лозовском.

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