За госизмену будут судить экс-сотрудника СБУ

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Правоохранители передали в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника СБУ в АР Крым, который перешел на сторону российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным досудебного следствия, фигурант в 2014 году умышленно не выполнил приказ о смене дислокации из АР Крым на Киев. Он сознательно принял решение перейти на сторону российских оккупантов. Он поступил на службу в ФСБ РФ, чтобы наносить вред Украине.

По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Обвинительный акт и материалы уголовного производства переданы в суд первой инстанции.

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Напомним, ранее стало известно, что в Сумской области контрразведчики СБУ задержали российского агента, который собирал информацию о местах дислокации, вооружении и перемещениях ВСУ.

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