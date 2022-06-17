На Сумщине СБУ поймала агента РФ, снимавшего позиции ВСУ

Мужчину завербовали уже во время текущего вторжения в Украину

В Сумской области контрразведка СБУ обезвредила российского агента, который собирал информацию о местах дислокации, вооружении и перемещениях украинских войск рядом с российской границей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Предварительно известно, что украинского гражданина вражеская разведка завербовала уже в ходе полномасштабного российского вторжения. По заданию своих кураторов он фотографировал и снимал на видео места расположения военных объектов и передвижения техники ВСУ.

Отмечается, что места съемок злоумышленник четко геолоцировал и после всю собранную информацию переправлял куратору через закрытые каналы электронной связи. При обыске следователи нашли все эти улики.

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Задержанному готовят подозрение по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УК. После этого ему должны назначить арест в качестве меры пресечения.

Напомним, на Прикарпатье задержали гражданина РФ с оружием. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

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