Ракетный удар по спальному району в Николаеве: Увеличилось количество пострадавших

Известно о двух погибших мирных жителях.

Сегодня утром российские боевики нанесли ракетный удар по спальному району в Николаеве. Сначала сообщалось об одном погибшем мирном жителе, а также шести раненых, один из которых ребенок. Однако количество пострадавших увеличилось. Об этом сообщает глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По состоянию на 12:00 от ракетного удара россиян было убито два человека. Ранения получили 20 мирных жителей. Ведутся спасательные работы.

Также снимки разрушений показали в ГСЧС. На них можно увидеть, что взрывная волна была огромной силы, так как стекла в оконных рамах были выдавлены внутрь.

Последствия ракетного удара по Николаеву, 17 июня. / ГСЧС

Последствия ракетного удара по Николаеву, 17 июня. / ГСЧС

Последствия ракетного удара по Николаеву, 17 июня. / ГСЧС

Ранее мы писали, что в Запорожье сработала противовоздушная оборона и сбила российскую ракету. Советник главы ОВА рассказал о ситуации на Запорожском направлении, а также о сбитой ракете РФ.