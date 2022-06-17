В Запорожье сработала ПВО и сбила ракету РФ - ОВА

Предварительно, нет жертв и разрушений.

Секретарь Запорожской областной военной администрации Анатолий Куртев рассказал о ситуации на Запорожском направлении и о сегодняшнем утреннем взрыве. Об этом чиновник написал в Телеграм.

В пригороде Запорожья удачно сработала противовоздушная оборона которая сбила российскую ракету. Предварительно, без жертв и разрушений.

О ситуации на фронте Куртев рассказал, что пока не зафиксировано данных о ближайшей подготовке нападения в направлениях Запорожья, Орехова и Гуляйполя. На всех рубежах ведутся сдерживающие действия. По всей линии столкновения - артиллерийские и минометные обстрелы.

Россияне продолжают концентрироваться на удержании занятых рубежей. Также есть информация о продолжение перегруппировки оккупантов на Запорожском направлении. Отдельные подразделения РФ перемещаются в Мелитополь. Известно о планировании перемещения тех боевиков, которые находятся в Энергодаре и Камянке-Днепровской.

В свою очередь ВСУ дают врагу отпор и успешно уничтожают личный состав и технику ВС РФ. За сутки Силы обороны сбили российские самолет и вертолет, уничтожили "Град", 2 танка, 2 БМП, склад боеприпасов, российскую позицию и наблюдательный пункт противника. Также были ликвидированы 13 боевиков и еще 12 получили ранения.

Ранее мы писали, что в Прикарпатье задержали гражданина РФ с оружием. Сейчас подозреваемого проверяют на причастность к диверсионной деятельности.