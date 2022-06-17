СБУ обезвредила крупную агентуру РФ, которую координировал советник "главы Крыма"

В шести регионах Украины было задержано 19 российских агентов.

Служба безопасности Украины обезвредила большую сеть агентуры России, которую координировал советник оккупационного "главы Крыма" Сергея Аксенова. СБУ провела масштабную спецоперацию.

В Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, в Днепропетровской и Винницкой областях были задержаны 19 кремлевских агентов. Задержанные корректировали вражеский огонь, выясняли позиции ВСУ и собирали информацию о местах удержания пленных РФ. Также они собирали данные об участниках национального сопротивления, которые подпольно противодействуют оккупантам на юге Украины.

Согласно следствию, группой руководил агент ФСБ, который находился в Херсонской области. После чего данные передавал спецслужбам РФ, среди которых - советник Аксенова. Однако благодаря работе СБУ удалось предостеречь множество ракетно-бомбовых ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре Украины.

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Группа была сформирована двумя кадровыми ФСБ-шниками для разведовательно-подрывной деятельности против Украины. В состав входили жители разных регионов.

Правоохранители провели более 30 обысков и выявили:

оружие,

компьютерную технику и средства связи с доказательствами преступлений,

прокремлевские агитматериалы.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и выбора меры пресечения в виде ареста. Идет досудебное расследование. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненный срок.

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