ГБР расследует более 500 дел по предателям

Сообщается, что за госизмену открыто 399 уголовных производств.

В Украине продолжают ловить предателей, работающих на Россию / ГБР

Госбюро расследований с начала вторжения России в открыло 530 дел в отношении предателей и коллаборнатов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Сообщается, что за госизмену открыто 399 уголовных производств.

"С 24 февраля 2022 года за государственную измену уже открыто и получено от других правоохранительных органов 399 уголовных производств (ст. 111 УК), за коллаборационную деятельность возбуждено 127 производств (ст. 111-1 УК), начаты производства и в отношении 4 пособников государству агрессору (ст. 111-2 УК)", - говорится в сообщении.

Также за коллаборационизм проверяются еще 924 человека.

"Еще 924 человека проверяются на причастность к коллаборационной деятельности", - отмечается в сообщении.

Ранее Зеленский рассказал о реакции европейских лидеров на сирены в Киеве. Во время визита европейских политиков в Киев, в столице раздались сирены, сообщающие о возможной атаке врага.