Стокгольм поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, но с оговоркой

Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Швеция поддержала предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, но с некоторыми условиями. Об этом в Twitter написала шведский министр иностранных дел Анн Линде.

"Участвовала в комитете Евросоюза, где я сказала Совету по иностранным делам, что Швеция поддерживает Украину со статусом страны-кандидата с условиями", - написала Линде.

К сожалению, она не сообщила о том, про какие условия идет речь. Из слов Линде становится понятно, что у Стокгольма их несколько.

Читайте также: В Евросоюзе три страны против предоставления Украине статуса кандидата на членство

Между тем, ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказался о вступлении Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что "скорость продвижения (в ЕС – ред.) зависит от кандидата", то есть от Украины. Шольц привел в пример страны Западных Балкан, которые получили перспективу десятилетия назад. Он считает, что для этих государств пришло время "очень конкретных последующих шагов".

Ранее министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Клеман Бон поддержал предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.