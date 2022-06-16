"Нужно начать переговоры и дать статус кандидата в ЕС Киеву", – МИД Франции

Сегодня Украина воюет, а уже завтра ей нужно будет восстанавливаться, говорят в министерстве.

Министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Клеман Бон поддержал предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Его слова передает BFM TV.

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"Мы должны начать переговоры и дать статус кандидата Киеву", – заявил французский дипломат.

Бон объяснил, что Украина в данный момент является страной, которая воюет с Россией. Однако "завтра" государству нужно будет восстанавливаться после войны. По этой причине ему нужно дать сигнал поддержки.

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Напомним, во время визита в Украину немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украине будут оказывать финансовую, гуманитарную и оборонную помощь столько, сколько будет нужно.

А перед этим министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснял, почему статус на вступление в ЕС очень важен для нашей страны.

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