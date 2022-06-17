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Когда в Украину отправят РСЗО "HIMARS" - Минобороны США

В ведомстве сообщили, что отправка тяжелого вооружения уже началась.
Когда в Украину отправят РСЗО "HIMARS" - Минобороны США
Реактивная система HIMARS. / Укринформ

Министерство обороны США сообщило на своей странице в Фейсбуке, что 1 июня они обязались начать процесс отправки реактивных систем залпового огня типа "HIMARS" для Вооруженных сил Украины.

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В сообщении сказано, что с начала лета США обязались обеспечить Украину высокой мобильности РСЗО и боеприпасами.

Отметим, что ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что "HIMARS" должны быть в Украине уже в этом месяце. Украинские защитники завершили курс обучения. 

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