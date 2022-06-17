ОП назвал условия для переговоров о вступлении Украины в Евросоюз

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украина до начала переговоров о вступлении в Евросоюз должна провести реформы правоохранительных органов и судов, а также усилить борьбу с коррупцией. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

В частности, Украине нужно законодательство о процедуре отбора судей Конституционного Суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а также завершить проверку добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Также наша страна должна усилить борьбу с коррупцией, обновить законодательство о борьбе с отмыванием денег, принять стратегический план реформирования правоохранительных органов, привести в действие "антиолигархический" закон, привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским законодательством.

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Кроме того, должна быть закончена реформа законодательной базы для национальных меньшинств.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены Евросоюза.

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