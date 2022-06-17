Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС

Теперь государство должно будет выполнить ряд шагов для получения полноценного членства в Евросоюзе.

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает "Интерфакс Украина.

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Так, ЕК рекомендует Евросовету предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза с дальнейшим выполнением шагов для полноценного вступления страны в ЕС,

"Комиссия рекомендует Совету: первое, чтобы Украине была дана европейская перспектива; второе, чтобы Украине был предоставлен статус кандидата. Это, конечно, подразумевает, что страна будет проводить ряд важных реформ", – сказала фон дер Ляйен.

Украина кандидат в ЕС – что это значит

Как подмечала ранее Урсула фон дер Ляйен, у Украины очень энергетическое и активное гражданское общество. У нашей страны также есть справедливая и свободная избирательная система, развитая система образования, а цифровые навыки и цифровая инфраструктура Украины приводит европейское руководство в восторг.

Урсула фон дер Ляйен объявляет о предоставлении Украине статуса кандидата / EPA / UPG

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Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС является историческим решением. Для государства сегодняшнее решение означает "зеленый свет" для евроинтеграции. Особенно в условиях, когда идет война и есть временно оккупированные территории.

Вместе с рекомендациями Киеву передадут требования, которые должны быть выполнены перед вступлением в Евросоюз. Они будут касаться борьбы с коррупцией, верховенства закона и системы юстиций.

Таким образом, после заключения Еврокомиссии по Украине 23-24 июня в Брюсселе состоится саммит, на котором соберутся лидеры ЕС. Они должны будут окончательно утвердить рекомендации ЕК и принять политическое решение.

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