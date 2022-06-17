ВСУ отбили атаки оккупантов на трех направлениях – МО Украины

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Вчера, 16 июня, российские оккупанты пытались атаковать на трех направлениях, но понесли потери и отступили. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

В частности, российские войска на Бахмутском направлении наступали на Золотое, но успеха не добились и были вынуждены отступить.

Оккупанты 16 июня пытались наступать на Харьковском направлении в сторону Кочубеевки. Это была разведка боем. Враг понес потери и отступил.

Кроме того, 16 июня российские оккупанты на Славянском направлении наступали в сторону Богородичного. Успеха они не добились и отступили.

Читайте также: Бойцы ВСУ сняли на видео бой в Северодонецке

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска с 24 февраля и по 17 июня 2022 года потеряли в Украине около 32 150 человек, 1456 танков, 3563 бронемашины, 734 артиллерийские системы, 233 РСЗО, 215 самолетов, 180 вертолетов.

Напомним, ранее сообщалось. что в Днепре волонтер продал гуманитарной помощи на 1,3 млн гривен.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.