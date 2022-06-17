В Днепре волонтер продал "гумантарки" на 1,3 млн грн
В Днепре правоохранители задержали волонтера, который продал 38 000 мясных консервов, полученных из Польши в качестве гуманитарной помощи для украинцев, пострадавших от агрессии РФ. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
По данным следствия, фигурант получил из Польши партию гуманитарной помощи – продукты питания. Он их должен был бесплатно передать украинцам, пострадавшим в результате полномасштабного вторжения войск РФ. Однако, вместо этого он нашел предпринимателя и продал ему 38 000 мясных консервов по цене в 2 раза меньше рыночной.
Фигуранта задержали 16 июня, когда он получил 1,35 млн гривен за продажу гуманитарной помощи.
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По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.
Ранее стало известно, что в Одессе глава благотворительного фонда продавал гуманитарную помощь.
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