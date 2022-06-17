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В Днепре волонтер продал "гумантарки" на 1,3 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
 |  Автор: Виталий Кулак
В Днепре волонтер продал "гумантарки" на 1,3 млн грн
Подозреваемый в преступлении / dnipr.gp.gov.ua

В Днепре правоохранители задержали волонтера, который продал 38 000 мясных консервов, полученных из Польши в качестве гуманитарной помощи для украинцев, пострадавших от агрессии РФ. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, фигурант получил из Польши партию гуманитарной помощи – продукты питания. Он их должен был бесплатно передать украинцам, пострадавшим в результате полномасштабного вторжения войск РФ. Однако, вместо этого он нашел предпринимателя и продал ему 38 000 мясных консервов по цене в 2 раза меньше рыночной.

Фигуранта задержали 16 июня, когда он получил 1,35 млн гривен за продажу гуманитарной помощи.

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По данным фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Ранее стало известно, что в Одессе глава благотворительного фонда продавал гуманитарную помощь.

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Фото с места обыска / dnipr.gp.gov.ua
Фото с места обыска / dnipr.gp.gov.ua

Фото с места обыска / dnipr.gp.gov.ua
Фото с места обыска / dnipr.gp.gov.ua

Фото с места обыска / dnipr.gp.gov.ua
Фото с места обыска / dnipr.gp.gov.ua

Фото с места обыска / dnipr.gp.gov.ua
Фото с места обыска / dnipr.gp.gov.ua

Фото с места обыска / dnipr.gp.gov.ua
Фото с места обыска / dnipr.gp.gov.ua

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