На Закарпатье ликвидировали схему выезда уклонистов из Украины

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

В Закарпатской области правоохранители задержали организаторов незаконного канала пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста во время военного положения. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

По данным следствия, фигуранты предоставляли мужчинам, которые хотели незаконно выехать из Украины, пакет документов, что они якобы занимаются волонтерской деятельностью. Это в дальнейшем позволяло уклонистам выезжать за границу. За свои "услуги" злоумышленники просили от 13 000 до 15 000 долларов.

15 июня правоохранители задержали двух организаторов этой преступной схемы. Одного из них задержали во время получения от уклониста 140 000 гривен и 50 000 долларов. Ранее он получил 1500 долларов задатка.

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По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Фигурантам уже сообщили о подозрении в преступлении.

Ранее стало известно, что во Львовской области задержали руководителя общественной организации, который помогал мужчинам призывного возраста незаконно выехать из Украины.

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Фото с места обыска / npu.gov.ua