Стало известно, сколько украинцев вернулись домой из ЕС

На данный момент уже половина беженцев вернулись домой из Европейского союза

С момента начала полномасштабного вторжения РФ из Украины выехали больше 5,7 млн человек. Сейчас из них вернулась в Украину половина - 2,8 млн человек. Об этом сообщает агентство ЕС по охране границ Frontex.

За неделю с 8 по 14 июня число выезжающих и возвращающихся было примерно одинаковым и составило 237 тысяч человек. Также есть украинцы, которые въезжают в страны ЕС через Беларусь и Россию. За неделю около 1470 граждан Украины прибыли в Евросоюз через Беларусь и 7400 - через РФ.

По данным агентства, самый большой поток людей наблюдается на границах Польши и Румынии. Обе страны сыграли большую роль в сухопутных перевозках зерна из Украины. Поэтому на границах образовались пробки из грузовиков длиной до 20 километров.

Напомним, по данным директора украинского института Демографии и социальных исследований, если война на территории Украины затянется, то необратимая миграция украинцев за границу может составить около пяти миллионов человек.

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