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Стало известно, сколько украинцев вернулись домой из ЕС

На данный момент уже половина беженцев вернулись домой из Европейского союза
Стало известно, сколько украинцев вернулись домой из ЕС
Беженцы в Украине. Иллюстративное фото / EPA / UPG

С момента начала полномасштабного вторжения РФ из Украины выехали больше 5,7 млн человек. Сейчас из них вернулась в Украину половина - 2,8 млн человек. Об этом сообщает агентство ЕС по охране границ Frontex. 

За неделю с 8 по 14 июня число выезжающих и возвращающихся было примерно одинаковым и составило 237 тысяч человек. Также есть украинцы, которые въезжают в страны ЕС через Беларусь и Россию. За неделю около 1470 граждан Украины прибыли в Евросоюз через Беларусь и 7400 - через РФ. 

По данным агентства, самый большой поток людей наблюдается на границах Польши и Румынии. Обе страны сыграли большую роль в сухопутных перевозках зерна из Украины. Поэтому на границах образовались пробки из грузовиков длиной до 20 километров. 

Напомним, по данным директора украинского института Демографии и социальных исследований, если война на территории Украины затянется, то необратимая миграция украинцев за границу может составить около пяти миллионов человек. 

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