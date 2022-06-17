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В Житомире судят учительницу, назвавшую трагедию в Буче "постановкой"

Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
 |  Автор: Виталий Кулак
В Житомире судят учительницу, назвавшую трагедию в Буче "постановкой"
Иллюстративное фото / facebook.com/court.of.appeal.DP.Region/

В Житомирской области правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении учительницы, которая расстрелы российскими оккупантами мирных жителей Бучи называла "постановочными". Об этом сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

По версии досудебного следствия, учительница украинского языка одной из школ Житомира убеждала своих коллег, что расстрелы российскими оккупантами мирных жителей Бучи являются "постановочными сюжетами", а полномасштабное вторжение российских оккупационных войск в Украину – это "спецоперация".

Кроме того, фигурантка унижала украинских воинов, утверждая, что они не могут защитить украинский народ.

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По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Коллаборационная деятельность). Обвинительный акт и материалы уголовного производства передали в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве разоблачили местного жителя, который поддерживал оккупантов.

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