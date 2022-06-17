Борис Джонсон внезапно во второй раз приехал в Киев

Британский политик уже успел встретиться с Владимиром Зеленским

Сегодня с неожиданным визитом в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом стало известно из опубликованного видео на странице Президента Украины Владимира Зеленского.

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“Рад снова видеть в Киеве великого друга нашей страны Бориса Джонсона”, - подписал видео Зеленский.

Также о визите успел написать глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он сообщил, что сегодня прошла встреча Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским, командой Офиса Президента и Правительства Украины.

“Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству”, - поделился деталями встречи Ермак.

Ермак добавил, что украинские власти благодарны Британии за поддержку. И отметил, что у наших стран есть общие цели и понимание, как их достичь.

Напомним, что премьер-министр Британии Борис Джонсон ранее заявил, что рост стоимости жизни в стране не должен быть причиной отказа помогать Украине в войне с Россией.

Украинские политики на встрече с Борисом Джонсоном / t.me/ermaka2022