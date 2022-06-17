В Харькове задержали двух мародеров с "гуманитаркой"

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В Харькове правоохранители задержали двух мародеров, которые пытались из школы украсть гуманитарную помощь. Об этом проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 16 июня неравнодушные граждане сообщили правоохранителям, которые осматривали дома в районе Северная Салтовка города Харьков, поврежденные в результате вражеских обстрелов, про двух подозрительных мужчин.

Мужчины пытались украсть из школы гуманитарную помощь и другое имущество. Правоохранители их задержали. Это местные жители, 34 и 43 лет.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 УК Украины (Покушение на кражу в условиях военного положения). Фигурантам уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

Ранее стало известно, что по состоянию на конец апреля в Украине задержали около 1000 мародеров.

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